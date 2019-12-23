شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع الجزائرية": بلادنا فقدت أحد رجالها الأبطال بوفاة الفريق قايد صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين، أن الجزائر فقدت بوفاة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجيش الوطنى الشعبى أحد رجالاتها الأبطال.

وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم الإثنين، "انتقل إلى رحمة الله المجاهد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطنى رئيس أركان الجيش الوطنى الشعبى، الذى فاجأه الأجل المحتوم صباح اليوم الاثنين بسكتة قلبية ألمت به".

وأضاف البيان، "أنه بهذا المصاب الجلل تفقد الجزائر أحد رجالاتها الأبطال الذى بقى إلى آخر لحظة وفيا لمساره الزاخر بالتضحيات الجسام التى ما انقطعت منذ أن التحق فى سن مبكرة بصفوف جيش التحرير الوطنى الذى ترعرع فى أحضانه وتشرب منه جنديا فضابطا فقائدا مجاهدا عقيدته الوفاء للوطن والشعب".

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وتابع البيان، "إنها لفاجعة أليمة قاسية أن تودع الجزائر فى هذا الوقت بالذات، وعلى حين غرة، قائدا عسكريا بمآثر وخصال الفريق أحمد قايد صالح، وهو المجاهد الذى صان الأمانة وحفظ الوديعة وأوفى بالعهد فى فترة من أصعب الفترات التى اجتازتها البلاد، لما حباه الله به من حكمة وتبصر وصفاء ووفاء للجزائر وللشهداء الأبرار ومن إخلاص للشعب الجزائرى الأبي، إخلاص تشهد عليه المرافقة الوطنية الصادقة والعمل الدؤوب المثابر على المرور بالجزائر إلى بر الأمن والأمان، آمنة مستقرة وشامخة".

وتقدمت وزارة الدفاع الجزائرية، بأخلص عبارات التعازى وأصدق مشاعر المواساة إلى كل الشعب الجزائرى وإلى عائلة الفقيد، متضرعين إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".