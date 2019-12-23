شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يستقبل رؤساء كنائس المملكة والقدس وممثلين عن هيئات مقدسية إسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الملك عبد الله الثانى، ملك الأردن، رؤساء الكنائس فى الأردن والقدس، وقيادات الكنيسة فى الأردن، وشخصيات من هيئات إسلامية بمناسبة الأعياد.

ونشر الديوان الملكى الهاشمى، عبر حسابه بتويتر، صور من اللقاء، وعلق :"جلالة الملك عبدالله الثاني يستقبل رؤساء الكنائس في الأردن و القدس وشخصيات مسيحية أردنية وممثلين عن أوقاف وهيئات مقدسية إسلامية بمناسبة الأعياد المجيدة".



الديوان الملكى الهاشمى



العاهل الأردنى

يذكر أن الملك حسين، قد شارك مؤخرا مجموعة من المتطوعين من بينهم عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة فى أعمال الصيانة بمدرسة الحلابات بمحافظة الزرقاء.

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الملك عبد الله



عاهل الأردن