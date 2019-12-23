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ملك الأردن يستقبل رؤساء كنائس المملكة والقدس وممثلين عن هيئات مقدسية إسلامية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الملك عبد الله الثانى، ملك الأردن، رؤساء الكنائس فى الأردن والقدس، وقيادات الكنيسة فى الأردن، وشخصيات من هيئات إسلامية بمناسبة الأعياد.

ونشر الديوان الملكى الهاشمى، عبر حسابه بتويتر، صور من اللقاء، وعلق :"جلالة الملك عبدالله الثاني يستقبل رؤساء الكنائس في الأردن و القدس وشخصيات مسيحية أردنية وممثلين عن أوقاف وهيئات مقدسية إسلامية بمناسبة الأعياد المجيدة".

الديوان الملكى الهاشمى
الديوان الملكى الهاشمى

 

العاهل الأردنى
العاهل الأردنى

 

يذكر أن الملك حسين، قد شارك مؤخرا مجموعة من المتطوعين من بينهم عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة فى أعمال الصيانة بمدرسة الحلابات بمحافظة الزرقاء.

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الملك عبد الله
الملك عبد الله

 

عاهل الأردن
عاهل الأردن

 

ملك الأردن
ملك الأردن

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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