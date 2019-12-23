سانا : مقتل 5 مدنيين وإصابة آخرين بانفجار عربة مفخخة فى بلدة بريف الرقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفجرت، اليوم الاثنين، عربة مفخخة فى بلدة سلوك بريف الرقة الشمالى بسوريا. وأفادت وكالة الانباء السورية "سانا"، بأن الانفجار أدى إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة آخرين بجروح.

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