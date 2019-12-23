شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يعثر على 5 أنفاق لـ"داعش" ويفكك عبوتين ناسفتين فى الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت قوات الأمن العراقية ضربة جديدة لتنظيم داعش الإرهابى فى الموصل بعد إعلانها اليوم الاثنين، العثور على خمسة أنفاق للتنظيم ، ونجاحها فى تفكيك عبوتين ناسفتين خلال عمليتين منفصلتين فى العراق.

وذكر مصدرأمنى، نقلته صحيفة الشرق العراقية، أن العملية العسكرية الثانية التي أطلقتها القوات العراقية لتطهير جزيرة "الحضر" بمدينة الموصل الواقعة شمالي البلاد أسفرت عن العثور على خمسة أنفاق لتنظيم داعش الإرهابى، مفيدة أن عناصر التنظيم هربوا نتيجة تقدم القوات المشاركة بالعملية العسكرية، فيما تمكنت شرطة ديالى على جانب آخر من تفكيك عبوتين ناسفتين في بعقوبة شمال شرقي البلاد دون أن يسفر ذلك عن أية خسائر مادية أو بشرية.

وتعد مدينة الموصل العراقية معقل تنظيم داعش خلال فترة سيطرة عناصره على مساحات شاسعة من البلاد في العام 2014 لكن على الرغم من إعلان الحكومة آواخر العام 2017 القضاء على التنظيم إلا أن خلاياه لا تزال نشطة وتشن هجمات متفرقة ضد المدنيين والأمنيين ما يشكل تحديا لتطهير جميع المناطق من آثاره ومخلفاته.