شكرا لقرائتكم خبر عن القوات السورية تعثر على أسلحة وألغام من مخلفات الإرهابيين بريف القنيطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت القوات السورية، خلال تمشيط المناطق التى طهرها الجيش العربى السورى من الإرهاب، اليوم الاثنين، على أسلحة وذخائر بريف القنيطرة.

وأفاد مصدر سورى، فى تصريح لوكالة أنباء سوريا "سانا"، بأن الجهات المختصة واصلت عمليات تمشيط المناطق التى طهرها الجيش من الإرهاب بريف القنيطرة لرفع مخلفات الإرهابيين من العبوات الناسفة والألغام وعثرت على أسلحة وذخائر مخبأة تحت الأرض تم انتشالها بالقرب من الشريط الشائك مع الجولان السورى المحتل.

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وأشار، إلى أن الأسلحة تضمنت ذخائر متنوعة بكميات كبيرة وقذائف هاون عيار 120 مم وصواريخ، بـ 9 ورشاشات متوسطة، وثقيلة 37 مم وقاعدة إطلاق رشاش رباعى وألغاما فردية وأخرى مضادة للدبابات وقنابل وعبوات ناسفة صناعة محلية واقنعة واقية من الغازات إضافة إلى تفكيك عدد كبير من الألغام الفردية والمضادة للدروع كانت مزروعة فى الأراضى الزراعية.

وحفاظا على حياة المدنيين، تواصل الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش المتمركزة فى المنطقة والأهالى عمليات تمشيط القرى والبلدات فى ريف القنيطرة بعد تطهيره من الإرهاب، وذلك لرفع مخلفات الإرهابيين من أسلحة وذخائر ومفخخات وتأمينه بالكامل.