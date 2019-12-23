العربية: اشتباكات بالسلاح الثقيل بين الجيش وكتائب الوفاق جنوبى طرابلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشبت منذ قليل اشتباكات بالسلاح الثقيل بين الجيش الليبي وكتائب الوفاق جنوب طرابلس وفقا لفضائية العربية كان سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الليبى شن سلسلة ضربات جوية أستهدفت ميليشيات حكومة الوفاق جنوب شرق مدينة مسلاتة.

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