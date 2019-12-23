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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فلسطينيون بزى بابا نويل فوق أنقاض منازل هدمها الإحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفلسطينيون، فى الضفة الغربية المحتلة ، على توجيه رسالة قوية للعالم أجمع بمناسبة الإحتفالات بحلول العام الميلادى الجديد، التى تعم العواصم العالمية فى أجواء صاخبة، وإخبارهم بحقيقة ما يعانوه مع المحتل الإسرائيلى، بإرتداء زى بابا نويل فوق أنقاض المنازل التى هدمتها قوات الإحتلال.
كما تظاهر البعض، أطفالا وشبابا، مرتدين زى بابا نويل، محتجين على محتل يغتصب الحقوق ويهدم البيوت ويشرد الأسر، وسط صمت "مخيف" من الدول والمنظمات الدولية.
ونشرت وكالة الأنباء"رويترز"، عددا من الصور توضح ما دار فى الضفة الغربية سواء بالتظاهر إحتجاجا على الأوضاع غير الإنسانية التى يعيشها الفلسطينييون، او ما يفعله المحتل من هدم منازل وتشريد أسر كامله.
أطفال فلسطينيون يجلسون فوق أنقاض منزل هدمته قوات الإحتلال الإسرائيلى
أطفال فلسطينيون يرتدون ملابس بابا نويل يقفزون بالقرب من الجدار الإسرائيلى
متظاهر فلسطينى يرتدى زى بابا نويل بالقرب من الجدار الإسرائيلى فى الضفة الغربية
متظاهر يرتدى زى بابا نويل يوزع هدايا على الأطفال الجالسين فوق أنقاض منزل
متظاهرون وأطفال فوق أنقاض منزل هدمته قوات الإحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية
متظاهرون يرتدون زى سانتا كلوز يجلسون أمام بقايا منزل فلسطينى هدم خلال مظاهرة مناهضة لإسرائيل
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