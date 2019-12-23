تفاصيل حرمان متسابق من مهرجان للإبل بالسعودية بسبب حقن شفاهها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى واقعة غريبة، استبعد مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بالمملكة العربية السعودية، قطيع إبل حيث تبين بعد الكشف عليها خضوعها لعمليات تجميل من خلال نفخ الشفاه.
وقال مهرجان الإبل :"اللجنة القانونية تستبعد منقيات المالك بدر سعيد جبعان الدوسري لحقن الشفتين العليا والسفلى بمادة مالئة.. وتحرمه من المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لمدة 5 سنوات".
مهرجان الإبل
وذكرت التقرير، أن المتسابق قام بحقن الشفتين العليا والسفلى بمادة مائلة، حيث تم استبعاده هو وأبله من المشاركة فى كافة الفئات لمهرجان الملك عبد العزيز، كما حرمانه أيضا من المشاركة فى مهرجان الملك عبد العزيز للإبل لكافة الفئات لمدة 5 سنوات.
وكانت انطلقت النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، يوم 15 من ديسمبر الماضى، فى منطقة الصياهد الجنوبية، والتى تقع على بعد 140 كيلومترا شمال شرق الرياض، ويفوق مجموع جوائزه 100 مليون ريال.
ووفقا لموقع إرم نيوز، أن أحد الشروط ينص على أنه فى حال اكتشاف أى غش أو أى نوع من أنواع العبث للتغيير فى الشكل الطبيعى للإبل المشاركة، يستبعد على الفور، ويحال إلى اللجنة القضائية المختصة.
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