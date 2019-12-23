شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب قفز سودانى داخل قفص نمر بحديقة الحيوان فى الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واقعة مثيرة تداولتها مواقع التواصل الإجتماعى خلال الساعات الماضية، لمقطع فيديو يظهر فيه شاب وهو داخل قفص "نمر بنغالى" فى حديقة الحيوان بالعاصمة السعودية الرياض، حيث هاجم النمر الشاب الذى قفز للقفص واتضح أنه وافدا سودانيا وحاول افتراسه قبل أن يتدخل حرس الحديقة وينقذوه، ودارت الكثير من التساؤلات والتكهنات حول السبب الذى دعا هذا السودانى لعبور الحواجز الآمنة والدخول لقفص الحيوان الأكثر افتراسًا فى حديقة الحيوان.

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وقطعت الإدارة السعودية الشك باليقين حول سبب قفز الشاب السعودى داخل قفص النمر بعرض تفاصيل الواقعة، وأصدرت أمانة منطقة الرياض، الجهة المشغلة لحديقة الحيوان، بياناً أوضحت فيه ملابسات الحادثة، وقالت: ألقى أحد الزوار بنفسه إلى داخل حظيرة "النمر البنغالى" مستخدماً حبلاً أحضره معه ونزل به إلى الأسفل بعد أن تجاوز حاجز المشاهدة، قبل أن يتعرض للهجوم من قبل أنثى النمر بعد نزوله للقفص مباشرةً".

وتابعت: "تم" إبلاغ إدارة الحديقة من قبل الحراسات الأمنية فور تعرضه للهجوم، وتدخل فريق العمل بالحديقة فور تلقيهم للبلاغ، وذلك بإطلاق طلقتين مخدرتين على النمرة، وتم تخدير النمر وإخراج الزائر المدعو محمد عبد المحسن من قبل حراس الحديقة إثر تعرضه لجروح في أجزاء متفرقة في جسده وتم اسعافه بمدينة الملك سعود الطبية، وكانت المفاجأة عندما تم التحقيق مع الزائر حول دوافعه من وراء دخوله إلى القفص، فأجاب "أنا لدى هواية تدريب الحيوانات المفترسة وكنت أمارس هوايتى".