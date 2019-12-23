النظام السوري وحلفاؤه يواصلون التقدم في منطقة "خفض التصعيد"

إدلب/ أشرف موسى/ الخليج 365

سيطرت قوات النظام السوري وروسيا والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران على 12 قرية جديدة في منطقة "خفض التصعيد" شمال غربي سوريا، ليبلغ عدد القرى التي سيطروا عليها منذ بدء الهجوم البري الأخير 26 قرية.

وأفادت مصادر في المعارضة لمراسل الخليج 365، أن قوات النظام وحلفائه سيطروا على قرى المديرسة، ابو شرجي، القراطي، كرستنة، الهلبة، التح، معيصرونة، مزرعة الخليفة، تحتايا، ابو مكة، الصقيعة، الصرمان، في خرق جديد لاتفاقية خفض التصعيد.

وبدأ الهجوم البري لقوات النظام وحلفائه في 20 من الشهر الجاري، حيث ركز النظام قصفه على مدينتي معرة النعمان وسراقب في ريف إدلب الجنوبي.

وتشارك في الهجوم البري، المجموعات الإرهابية المدعومة إيرانيا، والفيلق الخامس، المعروف باسم "قوات النمر"، التي تقودها قوات روسية خاصة، وتدعمها من الجو قوات النظام وحلفائها.

Advertisements

وتوجد نقطة مراقبة تركية، على بعد نحو 15 كم جنوب شرق معرة النعمان، في الريف الجنوب شرقي لمحافظة إدلب.

وترى المعارضة العسكرية، أن نقطة المراقبة الواقعة في "الصرمان"، مهددة بالتطويق، في حال توسع رقعة الهجمات.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/ أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.