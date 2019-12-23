الخرطوم..وزير المياه الإثيوبي والبرهان يبحثان قضايا مشتركة

أديس أبابا/ الخليج 365

بحث وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، الإثنين، قضايا مشتركة.

جاء ذلك خلال لقائهما في الخرطوم، على هامش الاجتماع الوزاري الثلاثي لإثيوبيا والسودان ومصر حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية.

وناقش الجانبان "القضايا ذات الاهتمام المشترك" دون تفاصيل أكثر.

والأحد، اختتم ثالث الاجتماعات الأربعة في الخرطوم، عقد على مدى يومين، بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي بصفة مراقب.

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واتفق ممثلو مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بالخرطوم، على عقد الاجتماع الرابع والأخير في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 9 و10 يناير/ كانون الثاني المقبل.

ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عقد الاجتماع الأول في أديس أبابا، والثاني بالقاهرة في 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، والثالث بالخرطوم، والرابع سيعقد في أديس أبابا.

ويتخلل هذه الاجتماعات اجتماعان تقييمان عقد بواشنطن أحدهما عقد في 9 ديسمبر الجاري، والآخر سيعقد في 13 يناير 2020.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.