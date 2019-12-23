المغرب : توقيف أزيد من 27 ألف مرشح للهجرة غير النظامية عام 2019

الرباط /خالد مجدوب/ الخليج 365

أوقف الأمن المغربي، 27 ألفا و317 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 20 ألفا و141 من جنسيات أجنبية، خلال عام 2019.

جاء ذلك بحسب حصيلة المديرية العامة للأمن الوطني سنة 2019، نشرته وكالة المغرب الرسمية.

وحجزت المصالح الأمنية 3021 وثيقة سفر أو سند هوية مزورة، في إطار محاربتها للهجرة غير النظامية.

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وأوقف الأمن 505 منظما للهجرة غير النظامية يشتبه في تورطهم في 62 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة النظامية، خلال 2019.

وبحسب معطيات الأمن المغربي، فقد “عالج قطب التعاون الأمني الدولي 5019 ملفا في إطار التعاون العملياتي الدولي، همت بالأساس قضايا الهجرة السرية (15 بالمئة) والاتجار الدولي في المخدرات (11 بالمئة)، والإرهاب والتطرف (4 بالمئة)، وطلبات التشخيص والمعلومات (21 بالمئة).

أما بخصوص التعاون الأمني الدولي في شقه العملياتي، فقد توصلت مصالح الأمن الوطني بـ 157 إنابة قضائية دولية صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية، من بينها 41 إنابة قضائية تتعلق بقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال.

وقامت منظمة الشرطة الدولية “أنتربول الرباط” بتعميم 66 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادرا عن السلطات القضائية المغربية في حق أشخاص مطلوبين على الصعيد الدولي، وتكلّلت بتوقيف 48 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر بإلقاء القبض على الصعيد الدولي، فضلا عن نشر 6037 مذكرة بحث صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.