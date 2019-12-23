الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف في ليبيا إلى ضبط النفس

بروكسل/ الخليج 365
دعا الاتحاد الأوروبي كافة الأطراف في ليبيا، إلى ضبط النفس، في ظل تصاعد التوتر لاسيما في محيط العاصمة طرابلس.
وأكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، في بيان الإثنين، على عدم إمكانية حل الصراع في ليبيا بوسائل عسكرية.
وشدد على ضرورة التركيز على المقترحات السياسية المقدمة من الأمم المتحدة، والتي جرى التفاوض بشأنها.
كما أكد ضرورة التزام كافة أعضاء المجتمع الدولي بحظر السلاح المفروض على ليبيا.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي، يدعم بقوة، المفاوضات السياسية التي يقودها المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة.
ودعا ستانو، كافة الأطراف في ليبيا، إلى وقف العمليات العسكرية، ولا سيما في محيط العاصمة، واستئناف الحوار السياسي.
في 12 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وبعد 8 أشهر من فشل قواته في اقتحام العاصمة، أعلن حفتر من جديد، بدء "المعركة الحاسمة" للتقدم نحو قلب طرابلس، دون حدوث أي جديد على الأرض.
وسبق لحفتر أن أصدر إعلانات مماثلة أكثر من مرة، دون أن يتحقق ما وعد به، وعندما بدأ الهجوم على طرابلس، في 4 أبريل/نيسان الماضي، زعمت قواته أنها ستسيطر على العاصمة في 48 ساعة، غير أن هجومه ما زال متعثرا.
وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار بين الليبيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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