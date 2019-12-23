صحيفة الخليج الالكترونية فتحت وزارة التجارة والاستثمار، نافذة التقديم لإصدار ‏تراخيص التخفيضات لموسم إجازة منتصف العام الدراسي عبر ‏نظام التخفيضات الإلكتروني للفترة من (8– 23) جمادى الأول ‏‏1441هـ.‏ وأكدت أن تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية لن يؤثر ‏على الخصم من رصيد التخفيضات المتاحة سنوياً‎. ودعت الوزارة أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية إلى ‏التقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية، والاستفادة من هذه ‏الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني‎ ‎Sales.mci.gov.sa ‎‏. يذكر أن نظام التخفيضات الإلكتروني ‏تم إطلاقه من قبل الوزارة بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات ‏الأعمال بداية شهر أبريل من العام الماضي.‏

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتح باب التقدم لتراخيص تخفيضات نصف العام ‏إلكترونيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.