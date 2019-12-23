شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة بلبنان: «الركف» لا يحمل أي صفة رسمية وآراؤه تمثله شخصياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قالت سفارة المملكة في لبنان، إن المتصل الذي أجرى مداخلة هاتفية بإحدى قنوات التلفزة اللبنانية؛ شخص لا يحمل أي صفة رسمية وآراؤه تمثله شخصياً ولا تعكس موقف المملكة.

جاء ذلك في بيان للسفارة نشرته اليوم (الاثنين)، ذكرت فيه أن فهد الركف الذي تداخل مع قناة “LBC”، وقدم نفسه كمختص في الملف اللبناني، ووصفته وسائل إعلامية بأنه مسؤول حكومي، هو في الحقيقة شخص لا يحمل أي صفة رسمية، وآراؤه تمثله شخصياً ولا تعكس موقف المملكة.

وطلبت السفارة من وسائل الإعلام أن تتحري الدقة في ما يتم تداوله من معلومات، وأن تعتمد على المصادر الرسمية، وتتثبت عند تقديم الصفة الوظيفية للأشخاص المستضافين في البرامج التلفزيونية.