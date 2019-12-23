شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تويلف ساوث تطلق حقيبة جلدية لسماعة أبل AirPods Pro والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019 أطلقت شركة "تويلف ساوث" الحقيبة الجلدية AirSnap الجديدة لسماعات أبل AirPods Pro بسعر يبلغ 40 دولاراً أمريكياً. وأوضحت الشركة الأمريكية أن الحقيبة الجديدة تحمي العلبة البلاستيكية من أبل من التعرض للخدوش، علاوة على أنها تتيح إمكانية الشحن اللاسلكي لسماعة أبل، بالإضافة إلى وجود مشبك لتثبيتها في الحقائب أو الأحزمة. وتم تصميم الحقيبة AirSnap الجديدة لمنع الخدوش بعلبة السماعة اللاسلكية أبل AirPods Pro ويتم إغلاقها بضغط زر، وتضم باقة التوريد أيضاً عروة لتثبيت الحقيبة على المعصم، بالإضافة إلى المشبك “S-clip” لتثبيتها في حقائب الظهر.





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