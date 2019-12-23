شركة إيطالية تنتج سيارة كهربائية صغيرة من طابعة 3D

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

كشفت شركة XEV النقاب عن سيارتها الكهربائية Yoyo الصغيرة، والتي تعتمد على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D في تصميم بعض الأجزاء. وأوضحت الشركة الإيطالية أن السيارة الكهربائية Yoyo ثنائية المقاعد يبلغ وزنها 750 كجم فقط، وينبض بداخلها محرك كهربائي بقوة 10 حصان بشكل مستمر، كما يمكن أن يوفر 30 حصان لمدة 30 ثانية للتسارعات البينية، في حين تصل السرعة القصوى إلى 70 كلم/س. وتتمتع السيارة الكهربائية الصغيرة بمدى سير يبلغ 150 كلم بفضل بطارية ليثيوم فوسفات الحديد سعة 9.2 كيلووات ساعة. وتتمتع السيارة الكهربائية Yoyo الصغيرة ببعض التجهيزات القياسية مثل مكابح ABS ووسائد هوائية ومكيف هواء وشاشة لمسية. ومن المقرر طرح السيارة Yoyo الجديدة في الأسواق بحلول نهاية عام 2020.

