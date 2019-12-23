تحذير من ناسا.. انفجارات سماوية وخطر يداهم الأرض اليوم بسبب كويكبين

دبي - بواسطة محمد فارس © كوكب الأرض كوكب الأرض

حذرت وكالة الفضاء الأمريكية من احتمال تعرض كوكب الأرض للخطر بسبب مرور كويكبين قرب الأرض اليوم بسرعة 32200 كيلومتر في الساعة.

ونقل موقع مجلة "نيوزويك" تقريرا عن يفيد أن انفجارات قد تحدث في الجو إذا دخل الكويكبان أجواء الأرض في تلك الفترة.

وحسب ناسا فإن الانفجار سيكون قويا يعادل قوة تفجير مئات القنابل الذرية، ما قد يؤثر على الناس والمباني على الأرض.

وقالت ناسا إن الكويكب الأول سيقترب من الأرض اليوم الاثنين 23 ديسمبر، وأُطلق عليه اسم 2019 XP3. ويبلغ عرضه نحو 70 مترا، ويتحرك حاليا نحونا بسرعة تقارب 32200 كيلومتر.

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الكويكب الثاني، يحمل اسم 2019 WB7، يبلغ قطره حوالي 70.9 متر، وتزيد سرعته على 24 ألف كيلومتر، ومن المتوقع وصوله قرب الأرض بعد الكويكب الأول بساعات قليلة.

ويبدو أن ديسمبر هو شهر الكويكبات الخطرة، إذ قالت ناسا إن كويكبا يحمل اسم 2000 CH59، يبلغ عرضه نحو 600 متر، قد يمر قرب الأرض بسرعة 43450 كيلومترا يوم 26 ديسمبر.

وأطلقت ناسا على هذا اليوم اسم يوم الملاكمة.

ونقلت نيوزويك عن بول تشوداس، خبير ألأجرام السماوية في ناسا قوله "هذه الكويكبات، طوال قرون وآلاف السنين، قد تصل إلى مدارات تقاطع الأرض. لذا يجب متابعتها ودراسة كيفية تطور مداراتها".