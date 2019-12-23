سقوط جديد لآيفون.. هاكرز يخترقون هواتف 300 مليون من المستخدمين

دبي - بواسطة محمد فارس © هاتف آيفون هاتف آيفون

كتب- وكالات:

حتى الميزة الأساسية في آيفون، أصبحت محل شك كبير، إذ كشفت تقارير صحفية أن قراصنة إنترنت "هاكرز" يساومون، شركة "أبل" الأمريكية على بيانات 300 مليون مستخدم لهواتف "آيفون".

ووفقا لموقع صحيفة "تايمز ناو" الهندية، فإن هؤلاء الهاكرز حصلوا بالفعل على البيانات الشخصية الكاملة لـ300 مليون مستخدم "آيفون"، ويساومون "آبل" للحصول على "فدية" مقابل التراجع عن نشر البيانات الخاصة بتلك الهواتف على حسابات "آي كلاود".

وحسب الصحيفة، طلب الهاكرز من شركة "آبل" 75 ألف من عملة بيتكوين الرقمية المشفرة.

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وأضافت أن الهاكرز حذروا "آبل" من أنهم سيعيدون الـ300 مليون هاتف "آيفون" إلى وضع "ضبط المصنع"، إذا رفضت الشركة طلبهم وسيحذفون حسابات هذه الهواتف من موقع الشركة بصورة نهائية.

ولم يصدر أي بيان من رسمي من آبل ردا على مزاعم الصحيفة الهندية، التي قالت إن آبل طالبت السلطات الأمريكية، ووكالة مكافحة الجريمة الوطنية في بريطانيا، بتحديد هوية "الهاكرز" والقبض عليهم.

وذكرت أن التحقيقات حددت هوية شخص يدعى كريم البيرق، الذي يشتبه أنه العقل المدبر لهذه العملية.