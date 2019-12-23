5 تطبيقات تعمل في الخلفية.. كيف تنقذ هاتف آيفون من أزمة نفاد البطارية؟

دبي - بواسطة محمد فارس © هاتف آيفون - أرشيفية هاتف آيفون - أرشيفية

كتب- وكالات:

يواجه مستخدمو هواتف آيفون مشكلة دائمة ومستعصية، تتعلق بنفاد بطاريات هواتفهم سريعا. وهناك عادة أسباب متكررة لذلك منها تهالك وقدم البطارية وتشغيل سطوع الشاشة لأعلى مستوى طول الوقت، وتشغيل الموقع الجغرافي طول الوقت، أو ارتفاع درجة الحرارة، غير أن هناك بعض التطبيقات التي تعمل في الخلفية طول الوقت وتستنزف بطاريات هواتف آيفون بمعدل أسرع.

وحددت البوابة العربية للأخبار التقنية 5 تطبيقات تشتهر باستنزاف بطاريات هواتف آيفون بسرعة:

1- فيسبوك:

يتسبب تطبيق فيسبوك في استهلاك قدر كبير من شحن البطارية، حيث تكمن المشكلة في عمله باستمرار في الخلفية، وتحديث خلاصة الأخبار باستمرار، ومزامنة جهات الاتصال تلقائيًا.

2- خرائط جوجل:

يستهلك تطبيق خرائط جوجل كمية كبيرة من البيانات للعمل بشكل صحيح وتقديم تفاصيل دقيقة عن الموقع باستمرار، كما تعتمد خرائط جوجل في عملها على نظام تحديد المواقع العالمي GPS ما يؤدي إلى استنزاف البطارية بسرعة أكبر.

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ولتقليل استهلاك تطبيق خرائط جوجل للبطارية؛ يمكنك تفعيل وضع توفير البطارية، وإيقاف التطبيق من تحديث نفسه عندما لا يكون قيد الاستخدام. كما يمكنك إيقاف تشغيل وضع GPS وضبط ميزة الموقع أيضًا لأن كليهما يستهلك قدرًا كبيرًا من البطارية، وذلك باتباع هذه الخطوات:

3- تطبيق سناب شات:

يعتبر تطبيق سناب شات من أشهر التطبيقات استهلاكًا للبطارية، فخدمة الإشعارات وحدها كافية لاستنزاف بطارية هاتفك بسرعة كبيرة، كما يستخدم التطبيق خدمة الموقع لتحديد الموقع اللحظي للمستخدم وفقا لمشاركاته.

4- تطبيق فيسبوك مسنجر:

يستنزف تطبيق مسنجر البطارية بسرعة بسبب طريقة عمله التي تشبه تطبيق فيسبوك، حيث يعمل في الخلفية ويعمل على مزامنة جهات الاتصال والإشعارات، ولتجنب ذلك يمكنك إرسال الرسائل عبر إصدار سطح المكتب من تطبيق فيسبوك نفسه وعدم تثبيت تطبيق فيسبوك مسنجر على هاتفك.

كما يوجد إصدار من تطبيق مسنجر للهواتف أقل استهلاكًا للبطارية ويدعى Messenger Lite .

5- واتساب:

يعتبر تطبيق واتساب أحد أكثر التطبيقات التي تستهلك البطارية بسرعة. كما أشارت بعض التقارير خلال شهر نوفمبر الماضي إلى أن الإصدار 2.19.112 من تطبيق واتساب يستنزف البطارية بشكل أسرع على هواتف آيفون، كما أبلغ عدد من المستخدمين عن هذه المشكلة عبر منصات التواصل الاجتماعي.