شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يعلن إطلاق سراح سفينة "الطاقم التركى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضح المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، وفقا لقناة "سكاى نيوز" عربية، أنه لم يجر العثور على أسلحة فى السفينة التى تحمل علم جرينادا . Advertisements وأضاف المسمارى، أن البحرية الليبية قامت باحتجاز السفينة لأنها دخلت المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق. وأعلن الجيش الليبى، فى وقت سابق، أن سرية بحرية مقاتلة، قامت بجر سفينة تركية للتفتيش، تحمل علم جرينادا، ويقودها طاقم تركى الجنسية، وذلك قبالة السواحل الشمالية الشرقية للبلاد.

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