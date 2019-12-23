شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" تتيح تراخيص تخفيضات "إجازة منتصف العام" عبر النظام الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التجارة والاستثماربالمملكة العربية السعودية، عن فتح التقديم لإصدار تراخيص التخفيضات لموسم إجازة منتصف العام الدراسى، عبر نظام التخفيضات الإلكترونى للفترة من 8 حتى 23 جمادى الأولى 1441هـ، الموافق 3 حتى 18 يناير 2020م.

ووفقا لموقع صحيفة "سبق"، قالت الوزارة، سيتمكّن أصحاب المحالّ التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون الخصم من رصيد التخفيضات المتاحة سنوياً.

ودعت "التجارة"، أصحاب المحالّ التجارية والمتاجر الإلكترونية فى المملكة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكترونى Sales.mci.gov.sa.

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وأشارت إلى أن الخطوة التالية لذلك تتمثل فى اختيار نوع الترخيص واستكمال باقى الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية.

وتمكّن هذه الخدمة المستفيدين من سداد رسوم الرخص إلكترونياً عبر نظام "سداد" وأخيراً طباعة الترخيص.

وذكر أن نظام التخفيضات الإلكتروني قد أطلقته الوزارة بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال بداية شهر أبريل من العام الماضي، من منطلق حرص الوزارة على تقديم خدماتها إلكترونياً بشكل سهل لمستفيديها.