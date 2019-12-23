شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية البريطانية ترفض عقوبة الإعدام بحق قتلة خاشقجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، اليوم الاثنين، السلطات السعودية على ضمان محاسبة المسئولين عن مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى.

وحسب موقع سبوتنيك، قال راب فى بيان، "يجب على المملكة العربية السعودية ضمان محاسبة جميع المسئولين عن قتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى".

كما أدان راب استخدام عقوبة الإعدام، وقال "كمسألة مبدأ، المملكة المتحدة تدين استخدام عقوبة الإعدام تحت أى ظرف".

وأعلنت النيابة العامة السعودية، عن صدور أحكام بإعدام 5 متهمين فى قضية مقتل جمال خاشقجى، بمدينة إسطنبول بتركيا.

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وقال وكيل النيابة العامة فى السعودية، شلعان بن راجح بن شلعان، إن النيابة أصدرت أيضا أحكاما بسجن 3 متهمين لمدة 24 عاما فى قضية خاشقجى.

وأكد شلعان، خلال مؤتمر صحفى فى العاصمة السعودية الرياض، أنه تم التحقيق مع جميع المشتبه فيهم فى مقتل خاشقجي، مشددا على أن التحقيقات أثبتت عدم وجود نية مسبقة للقتل لدى المتهمين، مشيرا إلى أن الأحكام بحق المتهمين فى القضية لا تزال ابتدائية وليست قطعية، أى أنه يحق للمتهمين ومحاميهم الطعن فيها من أجل الاستئناف.

وأكدت النيابة العامة السعودية، أن المحكمة عقدت 9 جلسات فى قضية خاشقجى وصدر الحكم فى الجلسة العاشرة.