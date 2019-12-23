شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: حفتر يتجه إلى اليونان لبحث الرد على اتفاقية "أردوغان ـ السراج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر عسكري بالجيش الليبي، أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر سيتوجه خلال الأيام القادمة إلى اليونان، لبحث الاتفاقيتين الموقعتين بين تركيا وحكومة الوفاق حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون العسكري.

ويلتقى حفتر بالمسؤولين اليونانيين لبحث خيارات الرد على هذه الاتفاقية وعلى التصعيد التركي الأخير في ليبيا، بعدما هدد الرئيس رجب طيب أردوغان، بتقديم المزيد من الدعم العسكري لحكومة فايز السراج، على الرغم من تصاعد الرفض الدولي للاتفاق البحري الأمني المبرم مؤخرا بينهما.

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وتعارض الحكومة الليبية المؤقتة واليونان بشدة مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها بين تركيا وحكومة الوفاق نهاية الشهر الماضي، وتتعلق بترسيم الحدود في البحر المتوسط، ويتعاون الطرفان لإبطال هذه التفاهمات الجديدة التي أربكت التوازنات البحرية في المتوسط، وأثارت نزاعات إقليمية.