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فريق طبى سعودى ينجح فى إنقاذ طفل اخترق رأسه شاحن موبايل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعامل مستشفى الملك عبدالله فى بيشة بالسعودية، بنجاح مع حالة خطيرة وهى سقوط طفل يبلغ من العمر سنة برأس شاحن موبايل مما أدى إلى اختراق الشاحن لعظم الجمجمة.

وحسب وكالة الأنباء ، قام فريق طبى بإجراء عملية مستعجلة، وتمت بنجاح حيث جرى استخراج الشاحن وإصلاح تلف أغشية الدماغ وإصلاح كسر الجمجمة والطفل الآن بكامل وعيه ولا يعانى من أى قصور حركى أو أى مضاعفات.

 

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