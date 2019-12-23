وفاة رئيس اركان الجيش الجزائري النافذ الفريق احمد قايد صالح

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس اركان الجيش الجزائري الفريق احمد قايد صالح أعلن التلفزيون الحكومي الجزائري الإثنين وفاة رئيس اركان الجيش النافذ الفريق أحمد قايد صالح أحد أعمدة السلطة في الجزائر منذ 1962، بدون أن يذكر أسباب الوفاة. وقايد صالح كان الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نيسان/أبريل تحت ضغط التظاهرات، وحكم البلاد فعليا حتى انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا في 12 كانون الأول/ديسمبر.

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