لافروف: روسيا ستبذل قصارى جهدها للمساعدة في استعادة سيادة سوريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان روسيا ستبذل قصارى جهدها للمساعدة في استعادة سيادة سوريا ووحدة اراضيها. وقال لافروف خلال محادثاته مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم: "سنبذل كل ما في وسعنا لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 تنفيذاً كاملاً ، والذي يتضمن الاستعادة الكاملة لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها". وشدد على أن "الطريق نحو هذا هو حصرا في أيدي السوريين أنفسهم دون أي تدخل من الخارج".

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