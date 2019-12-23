السعودية تحكم بإعدام 5 وسجن 3 في قضية مقتل خاشقجي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - العاصمة السعودية الرياض

قالت النيابة العامة السعودية اليوم الاثنين إن أحكاما بالإعدام صدرت بحق خمسة أشخاص كما عوقب ثلاثة آخرون بالسجن 24 عاما في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.

وأضافت أن سعود القحطاني، وهو مستشار سابق بارز للديوان الملكي، خضع للتحقيق لكنه لم يواجه اتهامات وتم الإفراج عنه.