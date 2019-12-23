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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إستعمالات غير متوقعة للشاي الأخضر! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
للشاي الأخضر إستعمالات عدّة وغريبة إكتشفيها حتى تتمكني من إستخدامه في حياتك اليومية:
1- تنظيف السجادة: أوراق الشاي الأخضر تمتصّ الغبار بسرعة، حيث يمكنك وضعها على السجاد ومن ثمّ إزالتها، هذه الطريقة ستساعدك على تنظيف السجادة وتعطيرها.
2- التخلّص من حب الشباب: بعد إستعمال ظرف الشاي الأخضر، ضعيه على المناطق في جسمك المصابة بحب الشباب لمدّة 15 دقيقة على الأقلّ للتخلّص من البثور بأسرع طريقة ممكنة.
3- التخلّص من الهالات السوداء: ضعي ظرف الشاي المستعمل على عينيك لمدّة 10 دقائق يومياً وستذهلك النتائج عندما تتخلّصين من الهالات السوداء نهائياً.
4- إمتصاص الروائج الكريهة في الثلاجة: ضعي أوراق الشاي الأخضر في الثلاجة للتخلّص من الروائح الكريهة. فهذه الأوراق تتمتع بالقدرة على إمتصاص الروائح الكريهة.
5- مزيل للعرق: إستخدمي الشاي الأخضر كمزيل للعرق! كلّ ما عليك فعله هو غسل منطقة الإبطين بالشاي للشعور بالإنتعاش طوال اليوم.
6- إمتصاص الرطوبة: إن كنت تريدين التخلّص من مشكلة الرطوبة في بعض الخزائن أو غيرها من الأماكن الدقيقة، ما عليك سوى وضع أوراق الشاي الأخضر فيها حتى تمتصّ الرطوبة.
7- منع نزيف الدم: ضعي ظرفاً من الشاي الأخضر الساخن على الجرح لوقف النزيف.
8- معالجة حروق الشمس: الشاي الأخضر يتمتع بالقدرة على معالجة حروق الشمس المؤلمة.
9- تخفيف التجاعيد: أغسلي وجهك بالشاي الأخضر يومياً لتأخير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.
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