طرق منزلية لا تصدق لإزالة طلاء الأظافر!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

في ظل ضرورة وجود طلاء الأظافر في منزلك، تكمن الأهمية الكبرى لمزيل الطلاء بهدف التخلّص من اللون القديم، غير المرغوب به، لكن كثيرًا ما نتعرّض لمواقف حرجة، تتطلب منا سرعة البديهة وإيجاد وسائل بديلة حين تنفد زجاجة مزيل الأظافر مثلاً لتضطر المرأة الى إستعمال مواد تجميلية أخرى.



- الطلاء الشفاف المثبّت: طلاء الأظافر الشفاف حلٌ مثالي لإزالة اللون إذ يعمل الـ Top Coat على ترطيب اللون لتتمكّني من وضع القطنة وسحبها، ستلاحظين أن اللون أزيل بشكلٍ كبير.

إذا أردت إتمام العملية، يمكنك إعادة وضع طبقة من الـTop Coat، وقبل جفافه، أعيدي تمرير قطنة نظيفة لضمان الحصول على نتائج مرضية.

- خلطة الحامض والعطر: ظهرت في الآونة الأخيرة عبوات تحتوي على مادة مزيل طلاء الأظافر القوية مع قطنة. فتُدخل المرأة أصابعها في العبوة وتزيل طلاء الأظافر أو المناكير عن الأظافر العشرة.

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واليوم أصبح بإمكانك التخلص من اللون عن طريق عصر ليمونة حامضة وإضافتها الى خليط من الماء مع رشّتين من أي عطر لا تحبينه.

غطسي الظفر في الخليط وانتظري لمدة دقيقتين ريثما يصبح الطلاء ليّنًا وسهل الإزالة.

- الرذاذ المخصص لتثبيت الشعر: على عكس ما تتصورين، للرذاذ قدرة كبيرة على إزالة طلاء الأظافر فور وضعه إذ يسهل التخلص من اللون في حال أسرعت في العملية، أما إذا إستغرقت وقتًا فلن تتمكني من نزعه لما لهذا الرذاذ من مكونات لاصقة تعمل على الثبيت المحكم.

- الرذاذ مزيل رائحة العرق: فالرذاذ مزيل الرائحة قدرة على نزع الطلاء كونه يحتوي على موادَّ تشبه التي يتكون منها الأسيتون.