وزارة العدل البريطانية تجري مراجعة عاجلة للتطرف في السجون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجري وزارة العدل البريطانية مراجعة عاجلة لإعادة النظر في مشكلة التطرف في السجون، والإجراءات المعمول بها للتصدي له بعد تقارير أكدت زيادة نفوذ سجناء يصنفون كـ«متطرفين إسلاميين» في عدة سجون مركزية حيث يعقدون محاكمات شرعية، ويأخذون تعهدات بالولاء على آخرين، إضافة إلى تداول كتب محظورة، والترويج لأفكار تنظيمات إرهابية، وفرض عقوبات بالضرب على المعترضين على أحكامهم، ويبقى الأهم عملهم على تجنيد سجناء آخرين، خاصة في مرحلة عمرية شابة.

ونقلت صحيفة«تايمز»، شهادة سجين سابق أطلقت عليه«جاك»، في العشرينات من العمر، الذي أكد محاولات تجنيده خلال قضائه محكوميته في سجن «HMP Woodhill» في ميلتون كينز، وأخذ عليه عهد بالولاء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، كما عرض عليه سجناء سابقون، مساعدته وتسهيل سفره إلى سوريا. تأتي هذه الادعاءات بعد كشف أجهزة مراقبة الشرطة عن فتحها تحقيقاً عن ظروف مراقبة عثمان خان قاتل جسر لندن خلال فترة احتجازه في السجن، وبعد إطلاق سراحه.

وأكد السجين السابق «جاك»، أن أحد أنصار«الداعية» أنجم تشودري عمل على تجنيده داخل السجن، وأمده بتسجيلات تشرح فكر تنظيم«القاعدة» بصوت أنور العولقي. وأكد على عقد «محاكمات شرعية» وفق أحكام الشريعة الإسلامية داخل السجن، والتي كانت أغلبها تنتهي بإنزال عقوبة «الضرب» على المتهمين بشرب الكحوليات. وأشار السجين إلى رغبته في «ترك تلك الحياة» بعد الإفراج عنه، لذلك لجأ إلى طلب المساعدة القانونية، والنفسية ليبقى «مسلماً هادئاً»، ممارساً لشعائر الدين السمح.

وزير العدل روبرت بوكلاند وصف مشكلة التطرف في السجون بأنها «أمر مقلق للغاية»، لكنه بالمقابل أكد على أن الكثير من الوقت والجهد قد بذلوا في السنوات الأربع الماضية، لمحاولة «محاصرة»، و«استئصال» التأثيرات الخبيثة للتطرف وراء القضبان.

البروفيسور إيان أتشيسون، صاحب أكبر مراجعة للتطرف في السجون أجريت عام 2016، وصف «التطرف الإسلامي» في السجون بأنه مشكلة متنامية، وقال«وصف السجين جاك لتجاربه يظهر أن خدمة المراقبة داخل السجون لا تزال غير قادرة على إدراك مدى خطورة هؤلاء على الأمن القومي». وأضاف«أشعر بخيبة أمل لأن العديد من التوصيات التي قدمتها قبل نحو 3 أعوام، للرد بقوة على هذا التهديد، لم يتم العمل بها، وهذا يعني استمرار الفشل الخطير في القيادة والإدارة في مواجهة الإرهاب».

ريتشارد والتون، الرئيس السابق لقيادة مكافحة الإرهاب في سكوتلاند يارد قال لصحيفة «ديلي ميل»: كان رحيل مايكل جوف عن وزارة العدل 2016 غير مناسب للغاية، كان عازماً على التنفيذ الكامل لمراجعة أتشيسون ومعالجة مشكلة التطرف في السجون، ولم تتعامل خلفه ليز تروس مع هذه القضية بنفس الإلحاح«. وأضاف» هذا العام بلغ عدد السجناء المسلمين في إنجلترا وويلز حوالي 13000، أي حوالي 16% من السجناء، وبزيادة تقدر بـ 8 أضعاف عددهم عام 2002. إذا كانت مصلحة السجون لاتدرك هذا الخطر المدمر، فينبغي تجريدها من المسؤولية«.

وأشار والتون إلى أنه من غير المفاجئ أن التطرف ما زال يمثل تحدياً كبيراً للأمن بعد إدانة أعداد كبيرة من الإرهابيين»الإسلاميين«بالتخطيط لهجمات داخل المملكة المتحدة وخارجها، وقال» لسوء الحظ، لايدرك أحد أهمية بداية التحقيقات السرية لمكافحة الإرهاب داخل السجون، لأنها البيئة المواتية لتجمع المتطرفين والمتشددين".