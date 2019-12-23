استقالة سفير مكسيكي بعدما سرق كتاباً من مكتبة أرجنتينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقال سفير المكسيك في الأرجنتين ريكاردو فاليرو «لأسباب صحية» بعدما قبض عليه وهو يسرق سيرة كازانوفا من أشهر مكتبة في بوينوس أيريس، على ما ذكرت الحكومة المكسيكية.

وأظهرت مشاهد صورتها كاميرات المراقبة في 26 أكتوبر ونشرت مطلع ديسمبر، السفير يخفي كتاباً بين طيات صحيفة عندما كان يزور مكتبة «إل أتينيو غراند سبلنديد» وهي من أجمل مكتبات العالم وتقع في مسرح قديم.

وقد أوقفه حراس وحاول الدبلوماسي تبرير الأمر بعرض إيصالات لكن أياً منها لم يكن يتضمن العمل المسروق وهو سيرة المغامر جاكومو كازانوفا الشهير من البندقية التي وضعها الأستاذ الجامعي الفرنسي غي شوسينان-نوغاريه وتباع بسعر 6490 بيزو أرجنتيني (حوالي 10 دولارات).

وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو ابرارد إن السفير يخضع راهناً «لعلاج عصبي» متمنياً له «الشفاء العاجل».

وذكرت وسائل إعلام مكسيكية وأرجنتينية أن فاليرو (77 عاماً) يعاني ورماً في الدماغ يؤثر في تصرفاته.