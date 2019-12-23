«أحلام وفرقة الأنغام»..العفو أهم فضيلة أخلاقية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

في اليوم الثالث من أيام مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته الخامسة عشرة، والذي تنظمه جمعية المسرحيين في الإمارات عرضت مساء أمس الأول مسرحية «أحلام وفرقة الأنغام» من تأليف عبد الله صالح، وإخراج حمد الحمادي لمسرح دبي الوطني، وشارك في التمثيل كل من عبد الله صالح وعبد الله أنور ورنيم محمد ورحاب العطار وعبد الله المهيري وإنجي حليم وسما.

تنطلق المسرحية بأربعة أطفال في دار أيتام يتحدثون حول معاناتهم الشديدة من معاملة المشرفة على الدار، ويشتكون من قسوتها، ويبدو من الحوار أن إحدى البنات (أحلام) هي ابنة صاحب دار الأيتام، لكنّ أمها ماتت، وتزوج أبوها «أزهار» التي أصبحت تشرف على الدار، بعد أن أصيب زوجها (والد أحلام) بمرض ألزمه الفراش، فاضطهدت المرأة «أحلام»، وضمتها إلى الأيتام، وألزمتها بالعمل الشاق كما تلزم الأطفال الآخرين بذلك، ومنعتها من رؤية والدها، وأثناء حديث الأطفال تتنصت عليهم مساعدة المشرفة، فتراهم وقد تركوا العمل، فتنهرهم، وتهددهم بأنها سوف تخبر المشرفة، فيهرع كل واحد منهم إلى عمله، هذا ينظف الأرض، وتلك ترتب المقاعد..الخ وهكذا تبدو معاناتهم شديدة، وأثوابهم رثة، وقد أخذ منهم الجوع بشدة حتى أنهك أجسادهم.

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وبعدها تعلن المشرفة للأطفال بأن والد أحلام صاحب الدار قد مات، وأنها أصبحت صاحبة الدار، وأن عليهم أن يغادروها، فلن تعود بعد ذلك اليوم دارا ًللأيتام، ويخرج الأطفال من الدار تائهين لا يعرفون أين يذهبون، فيلجؤون إلى حديقة عامة، وهناك تخطر لهم فكرة أن يشكلوا فرقة غنائية، وكانت لديهم آلات تدربوا عليها في دار الأيتام، وبالفعل تتكون فرقة من أربعة أشخاص، ويعجب غنائهم زوار الحديقة، فيعطوهم النقود، وتحاول مشرفة الدار أن تمنعهم من الغناء، وتكيد لهم لكي تزج بهم في السجن، لكن محاولاتها تفشل، ويعجب بهم تاجر طيب فيدعوهم لإحياء عيد ميلاد حفيده، ويستضيفهم في ملحق بمنزله، ويوفر لهم الملابس والطعام ويعطيهم النقود، ثم تأتيهم المفاجأة فقد أصيبت زوجة الأب بمرض عضال، وعرفت أنها ستموت، فأحست بالذنب، وبعثت تطلب الأطفال لكي يسامحوها، وسلمتهم مفاتيح الدار، ليعمروها من جديد بمساعدة التاجر، ويعيدوها داراً للأيتام كما كانت، لكي لا ينقطع الخير عن الناس، ويظل هناك من يقدم يد العون للآخرين الذين يحتاجون إليه، وقبلت أحلام وأصدقاؤها أن يسامحوا المرأة، ويتركوها تعيش في الدار كما كانت.

تقوم فكرة المسرحية على أن التسامح أجمل قيمة أخلاقية يمكن أن يتحلى بها الإنسان مع الآخرين، وأن علينا أن نعفو عمن أخطأوا في حقنا.

استعان المخرج حمد الحمادي بعناصر السينوغرافيا من أجل تقديم رؤية بصرية تجذب المتفرج من بداية العرض إلى نهايته، وقد ركز بشكل خاص على الحركة والأغاني، التي جاءت منسجمة مع أحداث المسرحية.