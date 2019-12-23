رحيل المفكر السوري محمد شحرور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بوفاة المفكر العربي السوري الدكتور محمد شحرور أمس الأول، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تسدل الستارة على واحد من المشتغلين في حقل الدراسات الإسلامية والبحثية المعمقة، وشحرور معروف بإصداراته الكثيرة في هذا المجال، وقد اتبع نهجا ًمغايراً وجدلياً في دراساته التي ناقشت موضوعات الدين والسلطة، والدولة والمجتمع، كما كانت له آراؤه الخاصة في مجال الدراسات الفقهية، وبخاصة نظريات تجديد الفقه الإسلامي، واتبع شحرور منهجاً خاصاً به أراد من خلاله أن يحل مشكلة الجمود في الفكر الإسلامي، وذلك بعد صدور كتابه (الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة). ولد محمد شحرور في دمشق في عام 1938 وقد درس الهندسة المدنية في الاتحاد السوفييتي سابقاً، وحصل على الدكتوراه عام 1972 في اختصاص ميكانيك تربة وأساسات من إيرلندا. وعين مدرساً في كلية الهندسة المدنية - جامعة دمشق، ثم أستاذاً مساعداً.

بعد ذلك افتتح مكتباً خاصاً للاستشارات الهندسية، وفي حقل التأليف صدر له: «الدولة والمجتمع» في عام 1994، و«الإسلام والإيمان - منظومة القيم» عام 1996، و«تجفيف منابع الإرهاب» عام 2008، و«الدين والسلطة - قراءة معاصرة للحاكمية» 2014، و«فقه المرأة - نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي» عام 2015، وغيرها الكثير.