بث مباشر للكسوف الحلقي من الظفرة الخميس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ينظم مركز الفلك الدولي برعاية وكالة الإمارات للفضاء رصداً جماهيرياً عاماً للظاهرة الفلكية النادرة الخميس المقبل، والتي تتمثل بكسوف حلقي للشمس من ساحة فندق تلال ليوا في مدينة الظفرة بإمارة أبوظبي. ويقوم المركز ببث مباشر لوقائع الكسوف الحلقي، ويبدأ الرصد من السادسة والنصف صباحاً وحتى نهاية الكسوف، ويوفر المركز للمشاركين نظارات خاصة، إضافة إلى تلسكوبات شمسية خاصة.

وحذر المركز من النظر مباشرة نحو الشمس وقت الكسوف، لأنه يؤدي إلى تلف في العين قد يصل إلى درجة العمى الدائم، وهذا التحذير ساري المفعول وقت الكسوف وغيره، وبين أن الكسوف سيكون دافعاً قوياً للنظر مباشرة نحو الشمس ما يؤدي إلى إصابة العين بأضرار متفاوتة.

وأكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوكالة الإمارات للفضاء والرامية إلى رفع مستوى الوعي بالقطاع الفضائي الوطني بشكل عام، وبالأنشطة الفضائية والفلكية التي يجري تنظيمها في الدولة بشكل خاص.