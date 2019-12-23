دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Adata تعلن عن خططها للتوسع بمنتجاتها في سوق أجهزة الحاسب وشاشات الألعاب ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة Adata للتوسع خلال الفترة القدمة في سوق أجهزة الحاسب والشاشات المخصصة للألعاب، حيث من المتوقع أن يتم الكشف عن الجيل الأول من المنتجات خلال مؤتمر CES الذي يعقد في لاس فيجاس الشهر المقبل.

أشتهرت شركة Adata بإصداراتها من الذاكرة، وذاكرة DDR4 العشوائية، إلى جانب بطاقات الذاكرة الفلاشية، وأيضاً الأقراص الصلبة، واليوم تنتقل الشركة للمنافسة في سوق الألعاب من خلال أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب وأيضاً الشاشات المخصصة للألعاب.

ينطلق مؤتمر CES الشهر المقبل بالكثير من الإعلانات والتقنيات الجديدة، وشركة Adata تستعد للإنطلاق بمنتجاتها الجديدة من خلال هذا الحدث، حيث تنتقل الشركة للمنافسة في أسواق أخرى.

ولقد قدمت شركة Adata مجموعة من المنتجات المتنوعة للأسواق خلال الفترة الماضية، التي تضمنت محولات للطاقة، وحافظات لأجهزة الحاسب، إلى جانب بعض الأجهزة الطرفية، مع وحدة تبريد سائل الكل في واحد، حيث جاءت هذه المنتجات بعلامة XPG التجارية.

ومن المتوقع أن تنافس شركة Adata في سوق أجهزة الحاسب المحمول المخصصة للألعاب بإصدارات تجمع بين التسعير الجيد والآداء الأكثر كفاءة، وقد أشتهرت الشركة بالفعل بهذه الميزة في منتجاتها، حيث قدمت وحدة XPG SX8200 Pro SSD مؤخراً بسعة 1 تيرابايت بسعر 106 دولار،لذا من المتوقع أن تأتي إصدارات الشاشة القادمة من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب والشاشات أيضاً لتنافس بأعلى جودة وأفضل تسعير.

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يذكر أن الإعلانات التشويقية الخاصة بمؤتمر CES تكشف عن جهاز محمول عند النقر على Adata يعرف بجهاز XPG Xenia، حيث أشارت Adata إلى أن الجهاز يتميز بحجم 15.6 إنش مع معالج إنتل، كما يتميز بشاشة IPS بجودة عرض Full HD بدقة 1080 بيكسل، مع الجيل التاسع من معالجات إنتل Core i7، مع XPG SX8200 Pro SSD.

كما تخطط Adata للكشف عن جهاز حاسب مصغر XPG Gaia الذي صمم بالتعاون مع إنتل، والذي يتميز بصندوق 5 لتر، مع فتحة PCI، تدعم بطاقة بحجم 8 إنش، مع وحدة 500W PSU مدمجة مميزة ب 80 Plus من البلاتين لدعم النظام بالطاقة.

أيضاً تقدم Adata شاشة الألعاب XPG Photon خلال فعاليات المؤتمر، والتي تتميز بحجم 27 إنش، وهي أول شاشة ألعاب تأتي بتقنية Vivid Color Eye-Safe من PixelDisplay، حيث تعمل هذه التقنية على خفض تأثير وإنبعاثات اللون الأزرق في الشاشة، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هذه الإصدارات خلال فعاليات مؤتمر CES للعام 2020.

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هذا الموضوع Adata تعلن عن خططها للتوسع بمنتجاتها في سوق أجهزة الحاسب وشاشات الألعاب ظهر على التقنية بلا حدود.