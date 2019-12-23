أفادت تقارير صحفية متخصصة في مجال التكنولوجيا، أن مسؤولي شركة أبل الأمريكية يتعرضون لعملية مساومة من قبل بعض قراصنة الإنترنت "الهاكرز" الذين يريدون الحصول على 75 ألف من العملة الرقمية المشفرة أو 100 ألف دولار من بطاقات هدايا "آي تيونز".
آبل تكشف عن أفضل التطبيقات في 2019: تعرفوا عليها alqiyady 1 آبل تكشف عن أفضل التطبيقات في 2019: تعرفوا عليها
شاهد أيضاً: آبل تكشف عن أفضل التطبيقات في 2019: تعرفوا عليها
التقارير الصحفية ذاتها أشارت إلى أن تهديد "الهاركز" لمسؤولي آبل يأتي لعدم تسريبهم بيانات 300 مليون مستخدم لهواتف آيفون؛ حيث أدعوا تمكنهم من الحصول على البيانات الشخصية الكاملة لهم لذا ستكون الفدية المطلوبة مقابل عدم نشر هذه التفاصيل الخاصة بهذه الهواتف على حسابات "آي كلاود".
"الهاكرز" هددوا مسؤولي شركة آبل بإنهم سيعيدون الـ 300 مليون هاتف آيفون لوضع "ضبط المصنع" في حالة عدم دفع الفدية؛ حيث سيحذفون كل هذه الحسابات من على موقع الشركة بصورة نهائية.
تعرف على أفضل الهواتف الذكية لعام 2019 alqiyady 1 تعرف على أفضل الهواتف الذكية لعام 2019
شاهد أيضاً: تعرف على أفضل الهواتف الذكية لعام 2019
التقارير الصحفية ذاتها، أشارت إلى أن مسؤولي شركة أبل لجأوا إلى وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، التي تتعاون مع وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في بريطانيا؛ لمعرفة هوية "الهاكرز" وإمكانية توقيفهم عن العمل.المزيد:
شاهد إقبال محبي الآيفون الضخم على متاجر آبل حول العالم
فيديو: خلال 20 ثانية.. أغرب عملية سرقة لمحلات أبل
بالصور.. مؤسس أبل يروج لأول هاتف أي فون في العالم.. شاهد ماذا فعل!
فيديو: أبل تطلق خدمتها Apple Pay للسعوديين
تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
كانت هذه تفاصيل خبر هاكرز يطلبون هذه الفدية من أبل لعدم تسريب بيانات 300 مليون مستخدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.