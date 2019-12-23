دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هاكرز يطلبون هذه الفدية من أبل لعدم تسريب بيانات 300 مليون مستخدم

أفادت تقارير صحفية متخصصة في مجال التكنولوجيا، أن مسؤولي شركة أبل الأمريكية يتعرضون لعملية مساومة من قبل بعض قراصنة الإنترنت "الهاكرز" الذين يريدون الحصول على 75 ألف من العملة الرقمية المشفرة أو 100 ألف دولار من بطاقات هدايا "آي تيونز".

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التقارير الصحفية ذاتها أشارت إلى أن تهديد "الهاركز" لمسؤولي آبل يأتي لعدم تسريبهم بيانات 300 مليون مستخدم لهواتف آيفون؛ حيث أدعوا تمكنهم من الحصول على البيانات الشخصية الكاملة لهم لذا ستكون الفدية المطلوبة مقابل عدم نشر هذه التفاصيل الخاصة بهذه الهواتف على حسابات "آي كلاود".

"الهاكرز" هددوا مسؤولي شركة آبل بإنهم سيعيدون الـ 300 مليون هاتف آيفون لوضع "ضبط المصنع" في حالة عدم دفع الفدية؛ حيث سيحذفون كل هذه الحسابات من على موقع الشركة بصورة نهائية.

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التقارير الصحفية ذاتها، أشارت إلى أن مسؤولي شركة أبل لجأوا إلى وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، التي تتعاون مع وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في بريطانيا؛ لمعرفة هوية "الهاكرز" وإمكانية توقيفهم عن العمل.المزيد:

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