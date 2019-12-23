دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تفاصيل مواصفات Galaxy Note 10 Lite والسعر المتوقع للهاتف ظهر على التقنية بلا حدود.

إستعرضت أحدث التسريبات مزيد من التفاصيل حول مواصفات هاتف سامسونج المرتقب Galaxy Note 10 Lite، الذي ينطلق قريباً بشاشة Infinity AMOLED، وكاميرة خلفية ثلاثية، مع تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

رصد هاتف Galaxy Note 10 Lite في تسريبات مصورة كشفت عن الألوان التي ينطلق بها الهاتف، كما كشف عن تفاصيل مواصفات الهاتف الذي يأتي بحجم شاشة 6.7 إنش تدعم جودة عرض FHD بلس، مع ثقب في الشاشة يضم مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية.

وينطلق هاتف Galaxy Note 10 Lite قريباً بمعالج Exynos 9810 الذي إستخدم في هاتف Galaxy S9، كما يأتي الهاتف بكاميرة ثلاثية مع مستشعرات بدقة 12 ميجا بيكسل، أيضاً يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، مع بطارية بقدرة 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 25w.

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مواصفات هاتف Galaxy Note 10 Lite

شاشة Super AMOLED Infinity بحجم 6.7 إنش ودقة عرض 2400 في 1080 بيكسل، مع كثافة عرض 398 بيكسل لكل إنش.

رقاقة معالج Exynos 9810 ثماني الأنوية، مع كرت شاشة Mali G72MP18.

ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام في LPDDR4x، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت في UFS 2.1، كما يدعم microSD

نظام تشغيل Android 10 مع واجهة One UI 2.0.

فتحة لاثنان من شرائح SIM وmicroSD

كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.7، ومستشعر 12 ميجا بيكسل مع عدسات Telephoto وفتحة عدسات f/2.4 مع فلاش LED ومستشعر 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.2 بزوايا عرض واسعة

كاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0 وميزة التركيز التلقائي.

مستشعر للبصمة في الشاشة بالموجات الفوق صوتية.

مدخل 3.5مم للسماعات، ودعم Dolby Atmos.

قياسات الهاتف 163.7 في 76.1 في 8.7مم، مع وزن 198 جرام.

بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 25w.

ومن المتوقع أن ينطلق هاتف Galaxy Note 10 Lite في الأسواق الأوروبية بسعر 650 يورو، على أن يتوفر الهاتف أيضاً بكلاً من ألوان الأحمر، Aura Glow إلى جانب الأسود.

المصدر

هذا الموضوع تفاصيل مواصفات Galaxy Note 10 Lite والسعر المتوقع للهاتف ظهر على التقنية بلا حدود.