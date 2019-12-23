دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة سجلت خدمة راقب في دائرة الخدمات العامة بإمارة رأس الخيمة أعلى نسبة مخالفات بيئية يومي الجمعة والسبت الماضيين بلغت 63 مخالفة، مقارنة مع باقي الأيام التي تسجل أقل من 10 مخالفات يوميا. وتم تغريم كل مخالف 500 درهم "حوالي 100 دينار أردني" نتيجة عدم التزام بالشروط البيئية والقائهم للنفايات في المناطق العامة وترك الفحم على الأرض ومغادرة المكان دون تنظيفه. فيما نشرت إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة عددا من دوريات المرور على الطرقات الحيوية ومناطق تجمع مرتادي البر على جانبي طريق الشيخ محمد بن زايد ومنطقة مزرع لتنظيم حركة المرور وفرض الأمن والسلامة في المكان. اقرأ أيضاً : للراغبين في التنزه تعرفوا على أوقات الدوام الشتوي لحدائق الحسين وقال مصدر مسؤول في دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، لـ"الامارات اليوم"، إن خدمة راقب التابعة للدائرة سجلت يومي الخميس والجمعة 63 مخالفة بيئية. وأوضح أنه يجب على قائدي المركبات التعاون مع رجال المرور وعدم مخالفة قانون السير والمرور وعدم إيقاف مركباتهم على جانبي الطريق وارباك حركة المركبات، كما يجب على قائدي المركبات في المناطق الصحراوية الالتزام بربط حزام الأمان وعدم القيادة بسرعة عالية أو القيام بحركات استعراضية لتجنب وقوع أي حوادث مرورية، متمنيا للجميع السلامة وقضاء إجازة سعيدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 100 دينار غرامة كل متنزه يترك الفحم على الأرض في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.