هبوط اضطراري لطائرة سعودية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة فرنسي

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ذكرت وسائل إعلام مصرية الإثنين، أن طائرة سعودية هبطت اضطراريًا بمطار القاهرة الدولي، أثناء رحلتها من الرياض إلى باريس، بسبب إصابة راكب فرنسي من أصل تونسي بوعكة صحية.
ونقل على إثرها للمستشفى لإنقاذ حياته. وتلقى برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الرحلة رقم 143 المتجهة من العاصمة السعودية الرياض إلى العاصمة الفرنسية باريس، يطلب فيها السماح له بالهبوط الاضطراري بمطار القاهرة، واستدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبي بسبب إصابة راكب فرنسي من أصل تونسي، يبلغ من العمر 65 سنة، بوعكة صحية شديدة.
إبرام صفقات بالمليارات خلال معرض دبي للطيران 2019
من Euronews
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العالم يبدأ مظاهرات مكافحة التغير المناخي.. غوغل وفيسبوك وأمازون تسمح لموظفيها بالمشاركة
يشارك موظفون في كبرى شركات التكنولوجيا بالعالم، الجمعة، مثل فيسبوك وغوغل و أمازون ومايكروسوفت في إضراب حول التغير المناخي، استجابة لدعوة أطلقها ناشطون بيئيون. ومن المقرر أن يخرج الموظفون في مسيرة يدعون فيها إلى الحفاظ على البيئة والتحرك من اجل إنقاذ كوكب الأرض الذي بات مهددا بسبب التغير المناخي. وفي فيديو تداوله نشطاء يظهر فيه العشرات من الموظفين والعاملين في شركة أمازون وغوغل وفيسبوك وهم يرددون "سأخرج يوم الجمعة..." في استجابة لحملة أطلقتها إميلي كننغهام وهي موظفة في شركة أمازون وناشطة في مجال حماية البيئة والمناخ. وقالت روشيني وهي موظفة لدى شركة امازون "إنني أخرج لأن أجمل المناظر الطبيعية في العالم تختفي، وبعد عقد من الآن قد لا تكون موجودة". فيما قال بيتر "أخرج في 20 سبتمبر لأنني أشعر أن تغير المناخ هو أكثر التهديدات الوشيكة التي تواجه البشرية كل اليوم ". وكان جيف بيزوس غرد في حسابه في تويتر أن شركته تسعى لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ لحماية البيئة بحلول عشر سنوات. فيما انتقد آخرون الشركة التي يلقون عليها مثل باقي كبرى شركات التكنولوجيا بعدم التزامها بتعهدات اتفاقية المناخ، وتسببها في الضرر الدائم للبيئة بسبب المخلفات، خاصة بالنسبة لشركة أمازون. ويسعى تحالف عمال الشركات التقنية إلى تحقيق هدف نسبة "صفر" انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، و صفر عقود مع شركات الوقود الأحفوري. وتم تحديد يوم الجمعة 20 من شهر أيلول سبتمبر كيوم للإضراب والخروج في مسيرة داعمة للبيئة وحث عمالقة التكنولوجيا على تبني حلول أكثر فعالية وصديقة للبيئة. للمزيد على يورونيوز: كتل الجليد في جبال الألب تختفي... كيف ولماذا؟ منصة جديدة على محطة الفضاء الدولية استعدادا لاستقبال مركبة فضائية مأهولة شاهد: إعصار دوريان وحرائق الأمازون: كوارث توثقها محطة الفضاء الدولية
Euronews (Ar)
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تطبيقات ذكية جديدة في دبي تؤثر إيجاباً في الاقتصاد
واتس آب، وفيسبوك وفيسبوك مسنجر، هي أكثر التطبيقات استخداماً في العالم. رغم وجود عدد كبير منها في الأسواق، فقد ابتكرت حكومة دبي تطبيقاً ذكياً أطلقت عليه اسم "دبي الآن". تطبيق يوحِّد بين أكثر من خمسين خدمةً ذكية لاثنتين وعشرين إدارة حكومية. فشكَّل نقطةَ تحولٍ للمدينة. وترى مديرة إدارة الخدمات الذكية في "دبي الذكية" ، حصة البلوشي إلى أن رغبة أي حكومة بالتحول الرقمي تتطلب إنشاء تطبيق واحد "يرجع المواطنون إليه ويحملونه للتفاعل مع المدينة أو يجب أن تكون لديهم منصة واحدة بدلاً من تطبيقات عدة. بناءُ كل هذه التطبيقات والتطبيقات الصغيرة يكبد الحكومة كثيراً". وتؤكد البلوشي أن التطبيق الواحد أو المنصة الوحدة لجميع خدمات الحكومة "أو حتى خدمات المدينة، سيخفض التكاليف على الحكومة". قام مستخدمو الأجهزة الذكية في العالم أجمع بتحميل 194 مليار تطبيق خلال العام 2018. وقد أنفقوا لذلك أكثر من 90 مليار يورو. كما أن النمو المستمر في الاشتراكات يؤمن للمطورين إيرادات كبيرة. فالتطبيقات أضحت تجارة مربحة. "دوبز" يوصل المطار عند المسافر هذا استُحدِثت، في دبي، أعمال مثل "دوبز". هذا التطبيق هو أحد التطبيقات الموجودة في الأسواق. ويقوم على إيجاد حل للمسافرين قبل وصولهم إلى المطار. ويسمح للمسافرين بتسجيل أمتعتهم في الفندق أو المنزل. ولدى حجز هذه الخدمة، يصل أحد أعضاء الفريق عند صاحب الحجز. يتحقق من جواز السفر، ويزن الحقائب ويلصق شارة عليها، ثم يصدر بطاقة الصعود إلى الطائرة. بعدها، ينقل هذه الامتعة إلى المطار فيتسلمها الزبون عند وصوله إلى وجهة سفره. المدير التنفيذي واحد مؤسسي شركة "دوبز" هو عمر أبو فرج. ويقول أبو فرج إن التطبيقات أضحت أداة للاقتصاد "لنقل، على مستوى كبير. فإن نظرنا إلى إنتاجية القوى العاملة وكيفية تحقيق المزيد مع القليل منها، فلهذا، قطعاً، تأثير إيجابي على الاقتصاد. أن تتحرك التطبيقات والتكنولوجيا باتجاه معيّن فهذا يسمح لنا بالوصول إلى الابتكار سريعاً. ومرة أخرى، أعود إلى دوبز وقدرتنا اليوم على إيصال المطار إلى الزبائن في منازلهم، فهذا يتطلب مستوى معيناً من الجهوزية التكنولوجية التي لم تكن ممكنة سابقاً". بالنسبة إلى مؤسس "دوبر، فإن الأمن هو المفتاح الرئيسي لشركته وهو أحد أهم مجالات الاستثمار لها. ويضيف "لأن التكنولوجيا وصلت إلى ما هو عليه اليوم فقد ساعدتنا كثيراً في تأكيد ضمانتا لأمن وسلامةِ الحقائب. وهذا الاستثمار وضعناه بالتعاون الذي أقمناه مع سلطات دبي والشرطة وجمارك دبي ومطارات دبي. إلى آخره... مما ساعدنا على الوصول إلى مكانة مناسبة، معها، يمكننا الاهتمام بالحقائب بشكل آمن للغاية". "كافو" تطبيق لتعبئة الوقود من الطيران إلى الوقود... "كافو" هو خدمة لتوزيع الوقود. تقوم على المجيء إليك أينما كنت لتعبئة سيارتك. ولا خوف بعد اليوم من فراغها من الوقود. كل ما عليك القيام به هو تحديد المكان والزمان. المدير العام لشركة "كافو"، أنطونيو الأسمر يشدد على أن التقدم الاقتصادي وتطوره لا يحدث "سوى بالانتقال إلى العصر الرقمي. التطبيقات غيّرت طريقة حياتنا بأكملها ونتوقع أن أحد المجالات الذي لن ينتقل هو قطاع الوقود والغاز. قطاع يحتاج للكثير من للتحسين من خلال إيجاد هذا النوع من الابتكار"مع خمسة مليارات مستخدم للهواتف المحمولة في العالم، من المتوقع أن يصل إنفاقهم لأعلى مستوى له على الاطلاق، هذا العام، فالتطبيقات لم تكن بهذه الأهمية للأعمال والحياة اليومية. للمزيد: - نتانياهو وغانتس متعادلان عقب فرز 90 بالمئة من الأصوات - هان: طريقة حياتنا الأوروبية جزء منها الهجرة والتعامل معها والمساواة - طهران تنفي ضلوعها بهجمات أرامكو في رسالة وجهتها لواشنطن
Euronews (Ar)
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كيف يمكن لتقنية البلوك تشين أن تغير التجارة عبر العالم؟
عندما ظهرت البلوك تشين بدت وكأنها وسيلة غامضة لتسجيل معاملات العملات المشفرة ، مثل بيتكوين . لكن سرعان ما تحولت إلى ثورة في العالم الرقمي، وبدأت القطاعات المختلفة، مثل المصارف والرعاية الصحية، تحاول فهمما والاستفادة من إمكانياتها. "قمة مستقبل البلوك تشين" في دبي هي أفضل مكان لاكتشاف هذه التقنية، إذ يعتبر هذا الحدث هو الأضخم من نوعه في العالم. تحميل البيانات إلى البلوك تشين بشكل فوري وآمن سيغير قواعد اللعبة في العالم، لأنه يبسط الإجراءات ويدخر الوقت ويخفّض التكاليف. وأيضا: هل يمكن لتقنية بلوكتشين أن تقف في وجه احتكار الشركات الكبرى للمعلومات؟ فيبسوك تطور عملة رقمية مشفرة لنقل الأموال عن طريق برنامج واتساب تستخدم شركة البرمجيات العملاقة S-A-P دورة حياة الأناناس من مكان المنشأ وحتى نقطة الاستهلاك لتوضيح آلية عمل البلوك تشين. شهد عبدالرحمن، مستشارة سلسلة التوريد لدى شركة SAP أخبرت يورونيوز: "هذه دورة حياة الأناناس. تبدأ السلسلة بالمزارعين الذين يقدمون وثائق من أجل تسجيل أنفسهم. لدينا، هنا، مزارع يعمل على جمع الثمار. كي تتمَّ متابعة عمله يوميا، لا بد من أن يكون لديه تطبيق بسيط على هاتفه المحمول، لتسجيل الكميات التي جناها، وتاريخ قطافها، ورمز الصناديق التي عبّأها بها. تتابع تقنية البلوك تشين كل تلك المراحل، وعندما يحين وقت الدفع، يمكن في البداية إجراء مقارنة مع سعر السوق، للتأكد من نزاهة العملية. وعندما تنتقل شحنة الأناناس من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، تتم متابعة جميع مراحل تغير الملكية بين الوسطاء. في الوقت نفسه، يمكن مراقبة درجة الحرارة من خلال بيانات المستشعر. نلاحظ أن الجمارك تعاني من اختناقات أثناء الشحن. لماذا إذن لا نتيح لعمال الجمارك استخدام تقنية البلوك تشين الآمنة؟ كي يتمكنوا من انهاء إجراءات التخليص الجمركي بشكل مسبق، وتخفيف الاختناقات". تساعد تقنية البلوك تشين أيضا المرضى في تتبع أدويتهم والتأكد من سلامتها والإبلاغ عند وجود أي خلل. وذلك من خلال تطبيق دونر. وسيم مرحبي، المدير التنفيذي لشركة DHONOR HEALTHTECH أخبرنا قائلا: "البلوك تشين وسيلة جديدة تساعد المرضى في التحقق من سلامة الدواء، وعدمِ تعرضه للعبث أو لدرجات حرارة تتجاوز الحد المسموح به، والتأكد من عدم تحويله إلى مكان آخر. الشرائح التي نستخدمها هي آر-إف-آي-دي RFID وهي تحتوي على ميزة مكافحة العبث. إذا قام أي شخص بفتح علبة الدواء، فإن الشريحة سوف تصدر تحذيرا تلقائيا يخبرك أن الدواء لم يعد آمنًا للاستخدام. وإذا تعرض المريض لأي تأثيرات سلبية بعد تناول الدواء، يمكنه إبلاغ السلطات الصحية والطبيب والشركة المصنعة بنقرة واحدة. إعطاء المريض الفرصة لمتابعة الدواء يمنحنا بيانات تفوق بعشرة آلاف ضعف المعايير الموجودة حاليا، ويسدي خدمة مباشرة للشركات المصنعة. فذلك يساعد على سحبها من الأسواق عند وجود أي مشكلة ومن إدارة الكميات الموجودة في بلد ما أو مدينة ما، والتأكد من مدى سلامة الدواء، وتحديد أماكن بيعه على وجه الدقة. وكيف يتم المحافظة على المخزون عبر عدد من الأدوية التي تتمتع بنفس الوظيفة. كما يمكن للأطباء أيضا متابعة المعلومات إذا سمح المريض بالوصول إلى بياناته الخاصة في وقت معين أو حالة معينة". في المستقبل القريب، يتوقع أن تلعب تقنية البلوك تشين دورا أساسيا إذا كنت تريد أكل الأناناس أو تناول الدواء.
Euronews (Ar)
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إبرام صفقات بالمليارات خلال معرض دبي للطيران 2019
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وسمحت سلطات المطار للطائرة بالهبوط، ووقع فريق طبي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي الكشف على الراكب. وتبين أنه يعاني من جلطة في القلب، ونقل تحت إشراف محمود غنيم رئيس إسعاف المطار إلى مستشفى هليوبوليس لاستكمال العلاج.
أفضل خطوط الطيران في عام 2020
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.