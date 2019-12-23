شكرا لقرائتكم خبر عن محتجون عراقيون يقطعون الطريق الرابط بين محافظتى الديوانية وكربلاء بالعراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة سكاى نيوزعربية فى خبر عاجل لها، أن مجموعة من المحتجين العراقيين يقطعون الطريق الرابط بين محافظتي الديوانية وكربلاء.
وكانت ساحات الاعتصام فى العراق، أعلنت عن بدئها إضراب عن الطعام اعتبارا من اليوم الاثنين، لعدم تلبية مطالب المحتجين.
وقال موقع روسيا اليوم، إن المحتجين فى بغداد والمحافظات الجنوبية بدأوا حملة للإضراب عن الطعام، ووضعوا علامات على فم كل واحد منهم، تشير إلى إغلاقه وعدم تناول أى شيء.
كانت هذه تفاصيل خبر محتجون عراقيون يقطعون الطريق الرابط بين محافظتى الديوانية وكربلاء بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.