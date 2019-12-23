شكرا لقرائتكم خبر عن محتجون عراقيون يقطعون الطريق الرابط بين محافظتى الديوانية وكربلاء بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة سكاى نيوزعربية فى خبر عاجل لها، أن مجموعة من المحتجين العراقيين يقطعون الطريق الرابط بين محافظتي الديوانية وكربلاء.

وكانت ساحات الاعتصام فى العراق، أعلنت عن بدئها إضراب عن الطعام اعتبارا من اليوم الاثنين، لعدم تلبية مطالب المحتجين.

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وقال موقع روسيا اليوم، إن المحتجين فى بغداد والمحافظات الجنوبية بدأوا حملة للإضراب عن الطعام، ووضعوا علامات على فم كل واحد منهم، تشير إلى إغلاقه وعدم تناول أى شيء.