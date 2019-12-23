شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تصفية 6 إرهابيين من داعش فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وذكر الجهاز، فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بدعم من التحالف لدولى، تمكنت من مقتل 6 إرهابيين وتدمير مضافتين شمالى ديالى.
وأشار، إلى أن قوة مشتركة من الجيش العراقى والحشد الشعبى، عثرت على خمسة أنفاق للتنظيم فى وادى الثرثار جنوب الموصل.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق: تصفية 6 إرهابيين من داعش فى ديالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.