شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تصفية 6 إرهابيين من داعش فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وذكر الجهاز، فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بدعم من التحالف لدولى، تمكنت من مقتل 6 إرهابيين وتدمير مضافتين شمالى ديالى.

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وأشار، إلى أن قوة مشتركة من الجيش العراقى والحشد الشعبى، عثرت على خمسة أنفاق للتنظيم فى وادى الثرثار جنوب الموصل.