شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى: نتنياهو لا يزال يتجاهل طلب إجراء الانتخابات بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لا يزال يتجاهل الطلب الفلسطينى، بإجراء الانتخابات فى القدس، قائلا: ما زلنا ننتظر موافقة إسرائيل".

وأضاف اشتية - خلال كلمته فى جلسة مجلس الوزراء - "من الواضح أن نتنياهو يتجاهل طلبنا، وعليه فإن الرئيس عباس سيدعو للاجتماع من أجل التشاور حول أفضل الطرق لمعالجة هذا الأمر".

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من جانب آخر.. رحب اشتية بقرار محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق فى جرائم قوات الاحتلال فى الضفة الغربية وغزة.. مضيفا "أن القرار بمثابة اعتراف بترسيم الحدود الجغرافية لدولة فلسطين على أساس حدود الرابع من يونيو1967 بما فيها القدس".

ودعا الشركات الأجنبية إلى سحب تواجدها فى المستوطنات، لأنه بدون ذلك سوف يعرضها للمساءلة أمام المحكم الدولية.