شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول عراقى ينفى ما تردد بشأن إعلان حظر التجوال فى قضاء القائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى قائم مقام قضاء القائم بمحافظة الأنبار أحمد المحلاوى، اليوم الاثنين، ما تردد بشأن إعلان حظر التجوال على مناطق القضاء من قبل السلطات المحلية والأمنية فى المدينة، واصفا الوضع الأمنى بالمستقر.

وقال المحلاوى، فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "الوضع الأمنى فى قضاء القائم غربى الأنبار آمن ومستقر ولا يوجد أى فرض حظر للتجوال على المدينة"، موضحا أن ما تناقلته بعض من وسائل الإعلام حول إعلان حظر للتجوال على خلفية انفجار سيارة مفخخة عار عن الصحة.

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وأضاف، أن الانفجار الذى وقع فى وقت سابق اليوم، بمحافظة الأنبار هو رسالة من إرهابيى داعش لتأكيد تواجدهم فى المناطق الصحراوية رغم الحملات الأمنية المتكررة.

وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقية، قد أعلنت مقتل عنصرى أمن وإصابة ضابط آخر بجروح متفاوتة جراء انفجار سيارة مفخخة فى الأنبار.