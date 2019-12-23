شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يكلف سعيد شنقريحة برئاسة الأركان بالنيابة خلفا لأحمد قايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاي نيوز فى خبر عاجل لها، بأن الرئيس الجزائري كلف اللواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية برئاسة الأركان بالنيابة عن رئيس أركان الجيش الجزائرى أحمد قايد صالح الذى توفى صباح اليوم.

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