شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الشهداء العراقية تكتشف 18 مقبرة جماعية لقتلى "داعش" والقاعدة والان مع تفاصيل الخبر
وقال مدير دائرة المقابر الجماعية فى مؤسسة الشهداء ضياء كريم، فى تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الاثنين، إنه "نتيجة تزايد أعداد المفقودين فإن حملات البحث ما زالت مستمرة للكشف عن مواقع مقابر جماعية جديدة؛ إذ تم العثور على مقبرة فى النجف وذى قار وديالى والفلوجة".
يذكر أن مؤسسة الشهداء، هى مؤسسة حكومية تابعة لمجلس الوزراء العراقى تأسست عام 2005، مهمتها معالجة الوضع العام لذوى الشهداء، وتعويضهم ماديا ومعنويا، بما يتناسب مع حجم التضحيات التى قدموها.
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