الجيش الإسرائيلي يصيب ويعتقل فلسطينيا جنوبي قطاع غزة

القدس/الخليج 365
قال الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إنه اعتقل فلسطينيا، بعد إصابته، قرب السياج الأمني، جنوبي قطاع غزة.
وذكر الجيش، في بيان مقتضب، وصل وكالة الخليج 365:" تم رصد مشتبه به، اجتاز السياج الأمني، جنوب قطاع غزة".
وأضاف إن القوات، أطلقت النار على الفلسطيني، "الذي كان يحمل سكينا"، وتم اعتقاله ونقله لتلقي العلاج الطبي.
من جانبها، قالت القناة التلفزيونية الإسرائيلية "13"، إن الفلسطيني، أُصيب في قدمه، بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الجيش.
ولم يوضح بيان الجيش، أو القناة التلفزيونية طبيعة إصابة الشاب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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