وفد دبلوماسي تركي في موسكو لبحث ملفي سوريا وليبيا

أنقرة/ الخليج 365

توجه وفد دبلوماسي تركي إلى العاصمة الروسية موسكو، لاجراء مباحثات حول سوريا وليبيا.

وعلمت الخليج 365 من مصادر دبلوماسية تركية، أن الوفد الذي يترأسه نائب وزير الخارجية سدات أونال، غادر إلى موسكو الأحد.

ومن المنتظر أن يجري الوفد الإثنين، مباحثات مع المسؤولين الروس، حول ملفي سوريا وليبيا.

Advertisements

كما من المقرر تناول التحضيرات للزيارة المخططة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى تركيا، في 8 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن بلاده لا يمكن أن تتحمل بمفردها عبء موجة هجرة جديدة من إدلب السورية.



وأكد أردوغان أن تركيا تبذل وستواصل بذل قصارى جهدها بالتواصل مع روسيا لإنهاء الهجمات على إدلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.