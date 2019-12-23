سوناطراك الجزائرية تحصل على تمويل 250 مليون دولار من "ابيكورب"

محمد إبراهيم / الخليج 365



أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية "ابيكورب"، الإثنين، توقيع اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية نحو 250 مليون دولار مع شركة سوناطراك للاستثمارات البترولية الجزائرية (حكومية).



وذكرت "ابيكورب"، في بيان، أن التمويل الأول عبارة عن قرض مجمع بقيمة 100 مليون دولار، سيخصص لتمويل صيانة مجمع مصفاة "سوناطراك رافينيريا إيطاليانا".



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وتقع المصفاة في جزيرة صقلية بإيطاليا التي قامت سوناطراك بشرائها من "إكسون موبيل" في ديسمبر/كانون الأول 2018؛ ويعد أول استثمار للشركة في أوروبا، وتبلغ الطاقة التكريرية للمشروع 200 ألف برميل نفط يومياً.



أما التمويل الثاني، عبارة اعتماد مستندي مشترك غير ممول بقيمة 150 مليون دولار، سيستخدم لشراء النفط الخام من شركة "أرامكو السعودية" بواسطة شركة "سوناطراك رافينيريا إيطاليانا"، حسب البيان.



و"ابيكورب"، هي بنك التنمية متعدد الأطراف الذي تأسس في 1975، بغرض تعزيز تنمية قطاعي النفط والغاز في العالم العربي، وهي إحدى شركات منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك".

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