مقتل جنديين وإصابة ضابط في انفجار سيارة مفخخة غربي العراق

العراق/ سرهاد شاكر/ الخليج 365



أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الإثنين، مقتل جنديين وإصابة ضابط بانفجار سيارة مفخخة في مدينة القائم بمحافظة الأنبار غربي البلاد.



وقالت خلية الإعلام الأمني (تتبع للدفاع)، في بيان، إن "سيارة مشتبه فيها كانت متوقفة على جانب طريق مفرق القائم، انفجرت أثناء تفتيشها من قبل إحدى الدوريات".

وأوضح البيان أن التفجير أدى إلى "مقتل جنديين اثنين من الفوج الثاني باللواء 32 في الفرقة الثامنة المتواجدة بالمنطقة، فيما جرح أحد الضباط".



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وأشار إلى أن "البحث ما زال مستمراً عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإجرامي".



وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق نهاية 2017 استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.



ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.

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